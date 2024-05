Prefeitura promove reunião de trabalho com pequenos produtores

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou uma reunião de trabalho com os pequenos produtores dos Assentamentos Indaiás I, II, III e IV.

As reuniões aconteceram durante o sábado, 25/05, nos períodos matutino e vespertino, e foram conduzidas pelo secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes.

No período da manhã, o encontro foi com os produtores dos Assentamentos Indaiás I e II, onde dentro dos assuntos pautados, estavam o fornecimento do serviço de um tanque pipa para ser acoplado nos tratores, para uso no abastecimento de água e irrigação; repassados os detalhes para quem se interessar na plantação de Urucum; preparação da gradeação de terra para plantio; e, também, foi entregue um trator totalmente reformado para atender os Indaiás I e II.

Já no período vespertino, a equipe da Secretaria de Produção também realizou uma reunião de trabalho com os produtores dos Indaiás III e IV, que foram orientados sobre a organização dos atendimentos de abastecimento de água com o tanque pipa nos lotes que não tem poço; também foi discutida ações para melhorar e ampliar a produção de abacaxi e outras culturas.

Nas reuniões, a equipe da Secretaria de Produção também recebeu as demandas e solicitações dos produtores, inclusive, para o apoio e suporte na produção de leite e sua comercialização, entre outros pedidos.

"Estamos aqui fazendo o que o prefeito Odilon sempre orienta, conversar e ouvir os produtores, para buscarmos melhorar o apoio da prefeitura por meio da Secretaria de Produção aos nossos assentados. Também estamos ouvindo as suas demandas no que diz respeito a produção de novas culturas e melhorar as que já trabalhamos em parceria, inclusive, dar um apoio no abastecimento de água, para aumentar a nossa produção da agricultura familiar no município", afirmou o secretário Cipriano Mendes.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana