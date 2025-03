Prefeitura realiza aÃ§Ã£o de prevenÃ§Ã£o ao diabetes na Aldeia LimÃ£o Verde

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), em parceria com o Lions Clube de Aquidauana e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), realizou um mutirão de ações de prevenção e controle do diabetes na Aldeia Limão Verde, durante a manhã de hoje, 19.

A ação teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, tratamento e controle da doença, além de oferecer atendimentos gratuitos e orientações de saúde, especialmente, para controle e prevenção da diabetes.

Durante a campanha, foram realizados testes de glicemia capilar, permitindo a identificação de casos suspeitos e reforçando a necessidade de acompanhamento médico regular.

Participaram da ação, o prefeito Mauro do Atlântico, a supervisora da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres – Josilene Rosa e as policiais Jaqueline e Nadia do PROMUSE/PM, os representantes do Lions Clube: Inácia Gabriel, Ernandes Peixoto, Rosy Ribeiro e Edmilson Aurelio Marcos, secretária da SESAU – Sandra Calonga e o chefe de Gabinete – Anderson Meireles.

“A saúde preventiva é uma das nossas prioridades. Sabemos do alto índice de diabéticos nas nossas aldeias e, recebemos o convite do Lions Clube para essa ação, que vem ao encontro da necessidade que a comunidade do Limão Verde tinha nos apresentado. O diabetes exige acompanhamento contínuo e é fundamental que a população tenha acesso a exames, orientações e tratamento adequado. Agradeço a parceria do Lions Clube de Aquidauana, do DSEI e de todos os nossos profissionais envolvidos”, disse o prefeito Mauro do Atlântico.

Para essa ação, o Lions Clube de Aquidauana fez a doação de materiais essenciais para o atendimento dos pacientes, incluindo: 03 aparelhos glicosímetros, 600 tiras reagentes, 700 lancetas de segurança, 01 caixa de descarte para agulhas, 02 aparelhos de pressão arterial e 1000 panfletos informativos sobre prevenção e controle do diabetes.

“O Lions Clube tem um compromisso constante com a saúde e o bem-estar da comunidade. Sabemos que o diabetes é uma doença silenciosa, mas que pode ser controlada com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado. Por isso, ficamos muito felizes em contribuir com esta ação importante, oferecendo materiais que vão auxiliar no monitoramento da glicemia e no cuidado com a saúde da população indígena”, afirmou a presidente do Lions de Aquidauana – Inácia Gabriel da Silva Miranda.

Os pacientes da Aldeia Limão Verde também tiveram anexa a programação, atividades do Programa Hiperdia, que orienta e promove o acompanhamento da hipertensão arterial e do diabetes. Também foram ofertados serviços como coleta de preventivo, testes rápidos, atualização de vacinas, atendimentos com clínico geral, nutricionista e dentista, além de auriculoterapia.

“Seguimos com o compromisso de levar saúde e qualidade de vida para toda a população, especialmente, às comunidades indígenas, fortalecendo ações preventivas e garantindo atendimento humanizado”, disse a secretária de Saúde e Saneamento – Sandra Calonga.

A ação contou ainda com palestras ministradas pelas nutricionistas Carolina dos Santos e Leila Figueiredo, abordando a importância da alimentação saudável na prevenção e controle do diabetes. A psicóloga da saúde do trabalhador, Suelen Arguelho, também falou sobre os impactos emocionais da doença e a importância do bem-estar mental no tratamento.

Para incentivar hábitos saudáveis, o educador físico Maurício Oliveira promoveu atividades físicas com os participantes, reforçando a importância dos exercícios na prevenção de doenças crônicas.

Por fim, o cacique Ademilson da Silva agradeceu a parceria da Prefeitura de Aquidauana, DSEI, Secretaria de Saúde e Saneamento e do Lions Clube. “É muito importante para nossa comunidade receber ações como essa, que trazem atendimento de saúde, informação e cuidados para nossa gente. Essa parceria traz mais qualidade de vida e acesso ao tratamento necessário para nossa gente”, finalizou o cacique.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana