Prefeitura realiza Audiência Pública de prestação de contas em Aquidauana

O reatório da prestação de contas foi apresentado em detalhes aos presentes na audiência / Divulgação

A Audiência Pública dos Relatórios os relatórios do 6º bimestre do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e 2º semestre do RGF de 2022 foi realizada hoje (14), no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana.

A Audiência Pública dos Relatórios, além de ser uma oportunidade de a população conhecer em detalhes a situação fiscal e orçamentária da prefeitura, também cumpre o artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, "Lei de Responsabilidade Fiscal".