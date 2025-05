Aquidauana capacita profissionais de saúde bucal com foco em atendimento humanizado

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) realizou nos dias 06 e 07, um Curso de Capacitação voltado para cirurgiões-dentistas, ASBs (Auxiliares de Saúde Bucal) e TSBs (Técnicos em Saúde Bucal) da rede pública municipal.

O objetivo da capacitação é fortalecer o cuidado integral em saúde bucal, promovendo a prevenção e o acolhimento nos atendimentos.

Ontem, 06, foi realizada a parte teórica, no auditório da SEMED, com a presença de profissionais dos municípios de Aquidauana, Anastácio e, também, da SESAI (Secretaria de Saúde Indígena).

A formação foi ministrada pela cirurgiã-dentista Dra. Ana Paula Pinto de Souza, que falou sobre o atendimento humanizado e qualificado às gestantes e bebês, além da aplicação de técnicas atualizadas como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), que é uma abordagem especialmente para o público infantil.

Na capacitação, foram debatidas a importância da escuta da mãe desde as consultas durante o pré-natal odontológico até o acompanhamento após o nascimento; a importância de um correto diagnóstico; avaliação do freio lingual e frenectomia lingual do bebê.

Hoje, 07, os profissionais participaram da aula prática na ESF Cândido Pinheiro Filho, realizando a aplicação dos conhecimentos em situações reais de atendimento.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

