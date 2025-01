Prefeitura realiza manutenção na estrada de acesso ao Paxixi e ruas de Camisão

Nesta segunda-feira, 27, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais iniciou o serviço de manutenção na estrada que dá acesso ao Mirante do Morro do Paxixi, localizado no distrito de Camisão.

A ação visa garantir melhores condições de tráfego para moradores, trabalhadores e produtores que utilizam essa estrada vicinal diariamente, além dos turistas e visitantes que também sobem para visitar o Paxixi. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira, 31.

Além disso, a manutenção também vem beneficiar os corredores e ciclistas que semanalmente utilizam esse trecho para os pedais na serra, na contemplação no Mirante e das belezas naturais do distrito de Camisão.

“O Morro do Paxixi é um patrimônio natural de Aquidauana e precisamos garantir que o acesso ao local tenha condições mais seguras para todos. Estamos atendendo a demanda que o prefeito Mauro solicitou e trabalhando com homens e máquinas para garantir que seja a pé, de bike ou de veículo as pessoas possam chegar até lá com a estrada em boas condições”, destacou o secretário Márcio Albuquerque.

De acordo com o Secretário de Serviços Urbanos e Rurais – Márcio Albuquerque, os trabalhos fazem parte de uma série de ações planejadas para melhorar a infraestrutura turística do município.

Além do serviço na estrada do Paxixi, uma outra equipe da prefeitura está trabalhando na roçada e manutenção nas ruas do Distrito de Camisão. Na programação da secretaria, após finalizarem em Camisão, a equipe iniciará os serviços no distrito de Piraputanga.

Durante o período de manutenção, a Prefeitura de Aquidauana pede atenção redobrada dos motoristas que trafegarem pelas vias, pois máquinas e trabalhadores estarão atuando em diversos pontos e reduzir a velocidade ajuda a evitar acidentes.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana