Prefeitura realiza reforma da segunda etapa da escola CAIC em Aquidauana

A obra está orçada em R$ 2 milhões / Divulgação

Segundo a prefeitura, a obra está orçada em R$ 2 milhões e será custeada com recursos próprios do município.

Nesta segunda etapa, serão feitos os serviços de substituição de toda a rede elétrica e hidráulica, troca da caixa de água, revitalização do piso, pintura geral, reforma geral da quadra, recuo do alambrado e do estacionamento na área externa, paisagismo, adequação do hidrante e extintores para uso de emergência, dentro do que exige o Corpo de Bombeiros.

"A escola Caic é um dos maiores espaços que temos da Rede Municipal e desde que foi construída não passava por uma reforma geral. Vamos deixar esse espaço escolar mais bonito, arejado, organizado e acolhedora", disse o prefeito Odilon Ribeiro.

O secretário Ronaldo Ângelo, disse que conforme determinação do prefeito Odilon Ribeiro, em sua gestão, as reformas nos prédios públicos estão sendo feitas com as devidas adequações de alvarás e habite-se, projeto de pânico e incêndio.

“Antes, os prédios públicos não tinham esses documentos e esse planejamento de segurança. Na atual gestão, não estamos apenas fazendo a reforma, mas cuidando da segurança”, disse o secretário Ronaldo.

A escola Caic já teve a primeira etapa da reforma concluída, que foi feita sob responsabilidade da empresa Simasul Siderurgia Ltda, orçada em R$ 1 milhão de reais. A Simasul custeou a primeira etapa em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho (MPT), em 2018.