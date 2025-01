Prefeitura realiza tapa-buraco e mutirão de limpeza no Bairro São Francisco

A Prefeitura de Aquidauana realiza nessa segunda-feira, 13, um mutirão de limpeza e tapa-buraco no Bairro São Francisco.

A ação tem como objetivo garantir um ambiente mais limpo e seguro para os moradores, além de combater possíveis focos de doenças ocasionados pelo acúmulo de lixo.

As equipes realizam a retirada de entulho, lixo, restos de poda e outros materiais descartados irregularmente nas vias e, também, a roçada. Caminhões e máquinas também estão sendo utilizados para otimizar o trabalho de limpeza pesada.

Já a equipe do Artefatos, da Secretaria de Administração, trabalha no serviço de tapa-buracos na região também do Bairro São Francisco, garantindo melhores condições de mobilidade e mais segurança para a população.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana