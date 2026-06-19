Acessibilidade

19 de Junho de 2026 • 14:34

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Prefeitura recupera pavimentação danificada pelas chuvas em Aquidauana

Serviços de reassentamento de lajotas são executados na Rua Antônio Quelho, ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, garantindo segurança e mobilidade

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 09:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue atuando de forma rápida para reparar os danos causados pelas fortes chuvas registradas nos dias 13 e 14 de junho em diversos pontos da cidade. Entre as ações executadas, está a recuperação da pavimentação da Rua Antônio Quelho, localizada no Conjunto Ovídio Costa III, no bairro Santa Terezinha.

Com o grande volume de chuva, houve afundamentos em trechos da via, comprometendo as condições de tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. Para solucionar o problema, a equipe do setor de Artefatos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, está realizando os serviços de recuperação do pavimento.

Os trabalhos consistem no reassentamento de lajotas nos locais onde ocorreram as danificações, restabelecendo as condições adequadas da via e garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores da região.

A Rua Antônio Quelho está situada ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, espaço inaugurado pela Administração Municipal no mês de abril e que vem sendo amplamente utilizado pela população para atividades esportivas, recreação e lazer. Diariamente, centenas de pessoas frequentam o local, tornando ainda mais importante a manutenção das vias de acesso ao complexo esportivo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Extensa ficha criminal

Justiça aumenta pena e determina regime fechado para condenado por violência doméstica em Aquidauana

Portas abertas para o trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta 23 vagas em áreas industriais e rurais

Aquidauana

Projeto Patrulha Mirim promove Café da Manhã com os Avós em ação do Junho Prata

Encontro celebrou laços familiares e integrou campanha de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Meteorologia

Quinta-feira será de céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Publicidade

Junho Vermelho

Com crianças do Pelotão Esperança, panfletagem mobiliza Aquidauana para campanha de doação de sangue

ÚLTIMAS

Meio ambiente

Alunos participam de ação educativa com plantio de mudas e limpeza no Saltinho em Nioaque

Atividade realizada em parceria com a Resstel Villas Boas integra a programação da Semana do Meio Ambiente no município

Anastácio

Projeto de Cinoterapia do CEAME-TEA realiza nova sessão com cães em Anastácio

Atividade desenvolvida em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar promove estimulação cognitiva e sensorial para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo