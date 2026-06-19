Prefeitura recupera pavimentação danificada pelas chuvas em Aquidauana

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue atuando de forma rápida para reparar os danos causados pelas fortes chuvas registradas nos dias 13 e 14 de junho em diversos pontos da cidade. Entre as ações executadas, está a recuperação da pavimentação da Rua Antônio Quelho, localizada no Conjunto Ovídio Costa III, no bairro Santa Terezinha.

Com o grande volume de chuva, houve afundamentos em trechos da via, comprometendo as condições de tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. Para solucionar o problema, a equipe do setor de Artefatos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, está realizando os serviços de recuperação do pavimento.

Os trabalhos consistem no reassentamento de lajotas nos locais onde ocorreram as danificações, restabelecendo as condições adequadas da via e garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores da região.

A Rua Antônio Quelho está situada ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, espaço inaugurado pela Administração Municipal no mês de abril e que vem sendo amplamente utilizado pela população para atividades esportivas, recreação e lazer. Diariamente, centenas de pessoas frequentam o local, tornando ainda mais importante a manutenção das vias de acesso ao complexo esportivo.

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