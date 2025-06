Prefeitura reforça apelo: não jogue lixo nas ruas

Juliano Dervalho

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou nesta segunda-feira (24) mais uma ação de limpeza em dois pontos críticos de descarte irregular de lixo: as ruas Roberto Scaff e Antônio Nogueira, nas proximidades do Leve Max, no bairro Serraria.

Apesar da manutenção constante realizada pela equipe de limpeza urbana, os locais seguem sendo alvos recorrentes de descarte inadequado de entulhos e resíduos domésticos. A situação preocupa: a cada nova limpeza, em poucos dias, o lixo volta a se acumular.