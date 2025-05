Prefeitura reforça parceria com Corpo de Bombeiros

Juliano Dervalho

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, e o vice-prefeito, Dr. Murilo Acosta, receberam nesta terça-feira (28) a visita institucional de representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. O encontro teve como objetivo fortalecer as relações entre as instituições e discutir futuras parcerias em benefício da população.

A comitiva foi liderada pelo coronel QOBM Luidson Borges Tenório Noleto, comandante de Bombeiros de Fronteiras (CBFRON), acompanhado do tenente-coronel Pablo Diego Barros de Jesus, comandante da Guarnição do Pantanal, do capitão Carlos Antônio Saldanha da Costa, comandante do 2º SGBM/3º GBM, do capitão Paulo Cordeiro Ramiro e do tenente Lucival Rodrigues de Oliveira Junior.