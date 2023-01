Prefeitura reúne diretores da Rede de Ensino para formação em Aquidauana

O Plano de Gestão Escolar é um documento em que se registram todas as informações e ações da escola durante todo o ano / Divulgação

Segundo a prefeitura, é uma ferramenta para a otimização escolar, que traça os objetivos a serem alcançados pela escola e as ações que serão executadas para cumprir as metas estipuladas.

Além dos professores, participaram do encontro a secretária de educação – Profª Wilsandra Aparecida de Lima Béda e a diretora executiva do gabinete - Selma Suleiman e os técnicos da Coordenadoria Regional de Educação da SED-MS, Tânia Mara Costa Marques e Felipe Medina.

Sobre o tema, foram realizadas duas palestras, a primeira com a Profª Tânia Maria Pereira Costa Marques e a segunda com a Profª Meire Aparecida Lima do Espirito Santo da Costa, diretora da Escola Estadual Marly Russo e integrante do quadro efetivo da REME e da Secretaria de Estado de Educação.

“Portanto, temos que ter um bom Plano de Gestão Escolar. Quanto mais rico e detalhado o plano, facilita para que o gestor tome boas decisões e garanta uma gestão de qualidade da escola”, disse a secretária Wilsandra.