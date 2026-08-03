Prefeitura revitaliza entrada da Ponte Nova em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana está executando uma série de melhorias na entrada da Ponte Nova / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana está executando uma série de melhorias na entrada da Ponte Nova, um dos principais cartões-postais e importante ligação entre o município e Anastácio. As intervenções buscam proporcionar mais segurança, organização e um visual renovado para moradores e visitantes que utilizam diariamente o acesso entre as duas cidades.

As equipes de Aquidauana realizam a revitalização das calçadas e a pintura da estrutura da Ponte Nova e dos postes de energia, além da instalação de uma nova placa de boas-vindas. As ações fazem parte de um conjunto de serviços voltados à valorização dos espaços públicos e à melhoria da infraestrutura urbana.

Além de renovar a aparência de um dos pontos mais conhecidos de Aquidauana, as melhorias também têm como objetivo tornar o acesso mais seguro e acolhedor para quem chega ao município, reforçando a importância da Ponte Nova como um dos principais corredores de circulação da região.

Segundo a administração municipal, os trabalhos integram o compromisso de manter os espaços públicos em boas condições, contribuindo para a qualidade de vida da população e para a valorização da cidade.