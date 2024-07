Prefeitura segue com limpeza e reconstrução de galerias pluviais em Aquidauana

Divulgação

A limpeza urbana envolve diversas ações executadas pelo Poder Público, para deixar a cidade mais organizada e bonita. Neste sentido, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está com várias equipes em diversos locais da cidade fazendo a limpeza e manutenção.

Homens e máquinas estão trabalhando na retirada de lixos e entulhos na rua Fernando Lucarelli Rodrigues e nas vilas Trindade e Bancária. Já a equipe de varrição trabalha na avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

No mesmo ritmo, está a equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração, fazendo a reconstrução em concreto e troca de tampas de redes de galeria de águas pluviais troca dos tampões de galeria de águas pluviais no bairro Guanandy.

Importante lembrar que, a manutenção e a limpeza da cidade é feita pela prefeitura diariamente, porém é essencial que a população também faça a sua parte, colabore, evitando descartar o lixo, galhos e entulhos nas ruas e calçadas.



Veja mais fotos: