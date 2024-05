Prefeitura trabalha para ampliar fornecimento de água às famílias da Aldeia Buritizinho

A Prefeitura de Aquidauana prossegue com apoio às comunidades indígenas de Aquidauana. Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais iniciou esta semana a abertura de valas para a colocação de tubos para aumentar a extensão do fornecimento de água tratada para as residências que ainda não possuem água encanada na aldeia Buritizinho.

Recentemente, a prefeitura realizou esse mesmo serviço na Aldeia Limão Verde, onde várias famílias foram beneficiadas com a instalação de água encanada.

A Administração Municipal tem realizado esse serviço para auxiliar as famílias que tanto precisam de água, mas não tem acesso e vinham pedindo por esse apoio.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana