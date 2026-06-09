Prefeitura de Aquidauana entrega cobertores a servidores e idosos do CCI

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Cuidar das pessoas também é aquecer quem mais precisa. Nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana realizou mais dois atos de entrega de cobertores. O primeiro foi destinado aos servidores do setor de Artefatos e, na sequência, para as vovós e vovôs atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Além da entrega, o público acompanhou uma emocionante apresentação cultural das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), levando música, alegria e acolhimento ao encontro.

O prefeito Mauro do Atlântico explicou que a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Aquidauana com o cuidado às pessoas, garantindo mais conforto e proteção durante os dias de frio. Ele acompanhou as entregas junto com os secretários municipais Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Marluce Luglio (Administração).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!