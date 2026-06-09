Prefeitura de Aquidauana entrega cobertores a servidores e idosos do CCI

Ação da Secretaria de Assistência Social contou com apresentação cultural de crianças e adolescentes do SCFV
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Cuidar das pessoas também é aquecer quem mais precisa. Nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana realizou mais dois atos de entrega de cobertores. O primeiro foi destinado aos servidores do setor de Artefatos e, na sequência, para as vovós e vovôs atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI).
Além da entrega, o público acompanhou uma emocionante apresentação cultural das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), levando música, alegria e acolhimento ao encontro.
O prefeito Mauro do Atlântico explicou que a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Aquidauana com o cuidado às pessoas, garantindo mais conforto e proteção durante os dias de frio. Ele acompanhou as entregas junto com os secretários municipais Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Marluce Luglio (Administração).
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