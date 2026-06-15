Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe de Artefatos, segue realizando serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade, garantindo mais segurança, conforto e mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Os trabalhos foram executados na Rua Oscar Trindade de Barros, importante via de acesso a vários bairros do município. Outra equipe também atua nas proximidades da Unidade I da Universidade Federal, realizando a recuperação do pavimento e melhorando as condições de tráfego na região.

A Prefeitura de Aquidauana informa que ao longo desta semana dará continuidade à manutenção das ruas, atendendo às demandas da população e promovendo melhorias na infraestrutura viária da cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!