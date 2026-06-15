Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Equipes da Artefatos atuam na recuperação do pavimento para garantir mais segurança, conforto e mobilidade à população
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe de Artefatos, segue realizando serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade, garantindo mais segurança, conforto e mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Os trabalhos foram executados na Rua Oscar Trindade de Barros, importante via de acesso a vários bairros do município. Outra equipe também atua nas proximidades da Unidade I da Universidade Federal, realizando a recuperação do pavimento e melhorando as condições de tráfego na região.
A Prefeitura de Aquidauana informa que ao longo desta semana dará continuidade à manutenção das ruas, atendendo às demandas da população e promovendo melhorias na infraestrutura viária da cidade.
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