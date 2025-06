Prepare-se para inverno desafiador em Aquidauana

Prefeitura da cidade já fez campanha de arrecadação de cobertores / Divulgação

As projeções climáticas indicam um cenário neutro, sem influência significativa de El Niño ou La Niña.

Segundo a MetSul Meteorologia, essa condição favorece um inverno “mais frio” que os últimos dois anos no Centro-Sul do Brasil, com maior oscilação térmica, geadas e eventos de tempo severo, como ventos fortes e chuvas intensas, especialmente em agosto e setembro.

Na região Centro-Oeste, espera-se precipitação próxima ou abaixo da média, embora áreas a oeste de Mato Grosso do Sul possam registrar chuvas atípicas.

Para Aquidauana, isso significa que o município deverá enfrentar um período marcado por noites e manhãs mais frias, possíveis geadas eventuais e dias com oscilações térmicas bruscas — tanto frio intenso, quanto calor atípico antes de frentes frias.

As chuvas tendem a diminuir, configurando uma estação predominantemente seca.

Recomendações aos moradores:

Proteção térmica e domiciliar – agasalhe-se adequadamente e proteja redutores de temperatura nas casas, como vedação de portas e janelas.

Alerta meteorológico – esteja atento a avisos de tempo severo, ventos fortes ou granizo, especialmente no fim do inverno.

Saúde e vigilância – o frio agrava doenças respiratórias; mantenha vacinação em dia (gripe e covid) e evite aglomerações sem uso de máscaras.

Cuidados ambientais – o tempo seco aumenta o risco de queimadas; evite fogueiras e descarte inadequado de lixo.

A combinação de frio mais intenso e variação extrema exige atenção e planejamento comunitário. Cuidados básicos, prevenção e conscientização coletiva ajudarão a proteger a saúde, o patrimônio e o meio ambiente neste inverno de 2025.

Resumo do prognóstico:

Inverno mais frio que os últimos dois anos

Oscilações térmicas drásticas e riscos de tempo severo no final da estação

Predomínio do regime seco na região Centro-Oeste

