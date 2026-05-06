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Meteorologia

Prepare-se para uma quarta-feira de baixa umidade do ar em Aquidauana

Dia começa com céu claro e termina com aumento de nuvens

Da redação

Publicado em 06/05/2026 às 07:03

Atualizado em 06/05/2026 às 07:19

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Rio Aquidauana banhando a Serra de Maracaju em Piraputanga / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quarta-feira (6) em Aquidauana indica um dia de sol com períodos de nebulosidade variável. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima que pode chegar a 34°C, com predomínio de tempo seco e sem previsão de chuva .

A manhã deve começar com céu claro e temperaturas amenas, por volta dos 22°C a 23°C. A partir do meio da manhã, o sol se intensifica e os termômetros sobem rapidamente, atingindo a máxima prevista de 31°C a 34°C no início da tarde . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção nordeste e leste, com velocidade inferior a 3 km/h .

O nascer do sol ocorreu às 10h35, e o pôr do sol está previsto para as 21h51 . Durante a noite, o céu deve ficar com predomínio de nuvens, mas sem expectativa de chuva .

Recomendações para enfrentar a baixa umidade do ar

Com a previsão de calor intenso e ausência de chuva, a orientação para a população é redobrar a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h e usar protetor solar. O tempo seco também exige atenção quanto à umidade relativa do ar, que pode atingir níveis considerados de atenção à saúde no período da tarde.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam ainda evitar queimadas em terrenos baldios e não soltar balões, práticas que podem provocar incêndios florestais, especialmente em tempos de baixa umidade e ausência de chuva. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A tendência para os próximos dias é de calor persistente, com máximas entre 31°C e 34°C e noites amenas, mantendo a característica típica do outono na região pantaneira.

WhatsApp Image 2026 05 06 at 12.03.53MS-450 - Estrada Parque - Piraputanga - Foto: O Pantaneiro

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