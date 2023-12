Presidente da Câmara de Aquidauana convida a população para última sessão legislativa do ano

Ato acontece na noite de hoje / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O presidente da Câmara de Aquidauana, Nilson Pontim, convida cordialmente a população para participar da última sessão solene legislativa do ano, que ocorrerá nesta terça-feira, 12. O evento terá um destaque especial, pois durante a sessão, a Câmara realizará a importante prática de devolução do duodécimo ao Executivo Municipal.

A devolução do duodécimo é um ato significativo que demonstra a transparência e responsabilidade fiscal da Câmara de Aquidauana. Essa prática reforça o compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, uma vez que o duodécimo corresponde à parcela do orçamento destinada ao Poder Legislativo.

A presença da comunidade é fundamental para fortalecer a participação cívica e o acompanhamento das atividades legislativas. A sessão solene proporcionará aos cidadãos a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado pelos representantes municipais e entender as decisões que impactam diretamente a comunidade.

A sessão solene terá início às 19h na sede da Câmara Municipal de Aquidauana.