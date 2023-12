Presidente da Câmara recebe relatório de segurança

Assessoria/ Divulgação

O presidente da Câmara Municipal vereador Nilson Pontim recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (12), o comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana tenente coronel Guilherme Dantas Lopes e o aspirante responsável pela comunicação, Falcão.

Em conversa sobre a segurança, o Comandante apresentou um relatório do trabalho realizado no decorrer do ano nas áreas abrangentes de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

Entre os números apontados observa-se uma queda considerável nos roubos e furtos em comparação aos anos passados.

Já a apreensão de drogas, a PM informou que foram apreendidas mais de 14 toneladas. “Um número bem superior ao ano passado. Estamos trabalhando em prol da segurança da nossa sociedade e com o objetivo de baixar ainda mais os índices de criminalidade”, disse Guilherme.

Um dos destaques do relatório é o número expressivo de atendimento de crianças por meio do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, com mais de 700 crianças atendidas nos municípios de Miranda, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.

“Parabéns Comandante pelo trabalho realizado a frente da Polícia Militar. Nós acreditamos no trabalho da PM e colocamos esta Casa de Leis a disposição”, reforçou seu Nilson.