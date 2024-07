Presidente da CBCa destaca importância de campeonato em Aquidauana

Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint, terminou no domingo e Piraputanga foi palco dos atletas / Jornal O Pantaneiro

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, durante a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, realizada no último final de semana em Aquidauana, Rafael Girotto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), ressaltou a relevância do evento para o esporte nacional e para os atletas sul-mato-grossenses.



Para Girotto, o campeonato foi de extrema importância não apenas para avaliar o nível técnico dos competidores que representarão o Brasil no Mundial da Modalidade, em agosto na Espanha, mas também para promover a popularização da canoagem em todas as regiões do país.



"Esse evento foi importantíssimo tanto para nós da Confederação como para os atletas em geral e para os atletas do Mato Grosso do Sul", destacou.



Ele explicou que a etapa realizada em Aquidauana teve um peso significativo no ranking, sendo classificada como peso 2 devido à realização das provas clássica e sprint.



As próximas etapas, que ocorrerão no Paraná e São Paulo, terão peso 1, evidenciando a importância estratégica deste primeiro evento para os competidores.



Girotto também valorizou o aspecto competitivo local, enfatizando que para os atletas sul-mato-grossenses é uma oportunidade única de competir em casa e medir suas habilidades com os melhores do país.



"Esse tipo de intercâmbio é muito bom para o desenvolvimento da modalidade no estado", concluiu.



Organizado pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), com o apoio da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS) e dos órgãos governamentais locais, o evento atraiu competidores de todo o Brasil, que enfrentaram as desafiadoras corredeiras do Rio Aquidauana em um espetáculo de habilidade e dedicação, proporcionando momentos emocionantes para os espectadores presentes.