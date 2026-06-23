Presidente da LEA celebra sucesso da 5ª Copa Aquidauana: "superou as expectativas"

O presidente da Liga Esportiva Aquidauanense, Adriano Rodrigues, em entrevista antes da grande final de domingo / O Pantaneiro

A 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro chegou ao fim deixando um saldo amplamente positivo para a organização e para o futebol amador do município. A avaliação é do presidente da LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), Adriano Rodrigues, que classificou a competição como um verdadeiro sucesso e afirmou que o evento superou todas as expectativas.

Segundo ele, a grande final realizada no campo do DEC (Dissidente Esporte Clube), no último domingo (21), foi marcada por forte presença da população, alto nível técnico e um ambiente de celebração do esporte local. “Superou as expectativas, foi uma final de casa lotada, o público foi em massa ver o jogo, jogo de alto nível, 2 a 2 e pênaltis, venceu a equipe que menos errou, foi um baita jogo”, destacou.

A decisão entre W.F.C. e Real Soccer, duas das equipes mais jovens filiadas à LEA, confirmou o equilíbrio da competição desde as fases iniciais. Após empate no tempo normal, o título foi decidido nas cobranças de pênaltis, com vitória do WFC, coroando uma campanha marcada pela regularidade.

Para Adriano Rodrigues, o resultado final da competição reflete um projeto contínuo desenvolvido pela atual gestão nos últimos anos.

“É um trabalho que a liga vem fazendo ao longo desses três anos, com essa nova gestão, e vamos colhendo os frutos de campeonato a campeonato”, afirmou.

Além da final, a programação esportiva também contou com partidas preliminares, como amistosos de base e sub-40, que ampliaram o alcance do evento e envolveram diferentes categorias do futebol amador. O presidente ressaltou, ainda, a importância dessas iniciativas no fortalecimento do calendário esportivo.

“Foram feitos dois amistosos, um amistoso de base que a gente não pode deixar fora do nosso calendário, depois um amistoso sub-40, superou as expectativas nos três quesitos, organização, qualidade técnica e público”, completou.

Adriano também destacou o novo modelo de gestão adotado pela LEA, baseado em transparência, organização e aproximação com os clubes e a comunidade esportiva.

“É um novo formato que a liga vem trabalhando, respeito, credibilidade, transparência com o dinheiro público”, disse.

Neste ano, a competição homenageou Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama do município durante a gestão de Tico Ribeiro e mãe do ex-prefeito Odilon Ribeiro, que esteve presente na grande final. Também foi promovida uma homenagem para o tradicional narrador esportivo Anselmo Chastel Duarte, o Garotinho, responsável por levar toda a emoção das partidas aos torcedores presentes. A galeria completa de fotos da final está disponível no site O Pantaneiro.