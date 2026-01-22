Presidente e técnico do CRA detalham planejamento para a temporada 2026

O Pantaneiro

A apresentação oficial do elenco 2026 do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) também foi marcada por falas do presidente do clube, Roberto Girotto, e do treinador Carlos Eduardo de Moraes, que abordaram os desafios e as expectativas para a disputa da Série A do Campeonato Estadual nesta temporada.



Segundo Roberto Girotto, o clube chega à Série A após o acesso conquistado no ano passado e encara a competição como um novo desafio. O presidente destacou que o CRA será um dos clubes estreantes na elite do futebol estadual e enfrentará equipes tradicionais, como Operário, Pantanal, Corumbaense, Costa Rica e DAC de Dourados. Ao todo, dez times disputam a competição.



Sobre o elenco, Girotto explicou que apenas quatro jogadores foram mantidos da temporada anterior, em razão das mudanças naturais do mercado e do aumento dos custos na Série A. Ele ressaltou que o grupo conta com atletas formados em Aquidauana, considerados “prata da casa”, além de jogadores vindos de outras regiões. Para o presidente, o elenco foi montado com atletas em condições físicas e técnicas semelhantes, sem a definição de um nome específico como destaque individual.



Girotto também comentou sobre a estratégia para 2026, que inclui manter o público no Estádio Municipal Mário Pinto, conhecido como antigo Norusca, e incentivar a presença da torcida nos jogos. Os ingressos para as partidas terão valores populares, com inteira a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. A estreia do CRA está marcada para sábado, dia 24.



O treinador Carlos Eduardo de Moraes, conhecido como Carlos Moraes, apresentado oficialmente durante o evento, informou que trabalha no futebol há 25 anos e que a preparação da equipe está na terceira semana de treinos. Ele explicou que a pré-temporada foi mais curta em comparação a outros clubes, em função de questões logísticas, mas afirmou que a equipe buscará ser competitiva desde a estreia.



Carlos Moraes destacou que o futebol sul-mato-grossense tem apresentado evolução nos últimos anos e que a expectativa é posicionar o CRA em um patamar competitivo na Série A. O treinador reconheceu que equipes que sobem de divisão costumam enfrentar dificuldades, mas afirmou que o objetivo é tentar quebrar esse histórico e buscar bons resultados ao longo da competição.



De acordo com o técnico, o elenco ainda passa por ajustes físicos e de entrosamento, com expectativa de evolução a partir das primeiras rodadas. Ele afirmou que a meta é representar o clube de forma competitiva e fortalecer a presença do CRA no futebol estadual.

