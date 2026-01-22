Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 14:15

Presidente e técnico do CRA detalham planejamento para a temporada 2026

O clube chega à Série A após o acesso conquistado no ano passado e encara a competição como um novo desafio.

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 11:25

Atualizado em 22/01/2026 às 11:27

O Pantaneiro

A apresentação oficial do elenco 2026 do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) também foi marcada por falas do presidente do clube, Roberto Girotto, e do treinador Carlos Eduardo de Moraes, que abordaram os desafios e as expectativas para a disputa da Série A do Campeonato Estadual nesta temporada.

Segundo Roberto Girotto, o clube chega à Série A após o acesso conquistado no ano passado e encara a competição como um novo desafio. O presidente destacou que o CRA será um dos clubes estreantes na elite do futebol estadual e enfrentará equipes tradicionais, como Operário, Pantanal, Corumbaense, Costa Rica e DAC de Dourados. Ao todo, dez times disputam a competição.

Sobre o elenco, Girotto explicou que apenas quatro jogadores foram mantidos da temporada anterior, em razão das mudanças naturais do mercado e do aumento dos custos na Série A. Ele ressaltou que o grupo conta com atletas formados em Aquidauana, considerados “prata da casa”, além de jogadores vindos de outras regiões. Para o presidente, o elenco foi montado com atletas em condições físicas e técnicas semelhantes, sem a definição de um nome específico como destaque individual.

Girotto também comentou sobre a estratégia para 2026, que inclui manter o público no Estádio Municipal Mário Pinto, conhecido como antigo Norusca, e incentivar a presença da torcida nos jogos. Os ingressos para as partidas terão valores populares, com inteira a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. A estreia do CRA está marcada para sábado, dia 24.

O treinador Carlos Eduardo de Moraes, conhecido como Carlos Moraes, apresentado oficialmente durante o evento, informou que trabalha no futebol há 25 anos e que a preparação da equipe está na terceira semana de treinos. Ele explicou que a pré-temporada foi mais curta em comparação a outros clubes, em função de questões logísticas, mas afirmou que a equipe buscará ser competitiva desde a estreia.

Carlos Moraes destacou que o futebol sul-mato-grossense tem apresentado evolução nos últimos anos e que a expectativa é posicionar o CRA em um patamar competitivo na Série A. O treinador reconheceu que equipes que sobem de divisão costumam enfrentar dificuldades, mas afirmou que o objetivo é tentar quebrar esse histórico e buscar bons resultados ao longo da competição.

De acordo com o técnico, o elenco ainda passa por ajustes físicos e de entrosamento, com expectativa de evolução a partir das primeiras rodadas. Ele afirmou que a meta é representar o clube de forma competitiva e fortalecer a presença do CRA no futebol estadual.

Leia Também

Ocorrência

Gestante dá à luz em residência no centro de Anastácio

Melhorias

Aquidauana realiza manutenção no entorno da Lagoa Comprida

Oportunidade

UFMS abre vagas para idosos em cursos de graduação em Aquidauana

Campus Aquidauana da UFMS lança nova edição da Revista Pantaneira

UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

Ana Graziele Toledo é reconduzida à direção da UFMS em Aquidauana

Esportes

Novo Horizonte B conquista a Copa Integração do Limão Verde

Clima

Quarta-feira será de calor e céu com poucas nuvens em Aquidauana

Bombeiros

Gestante é socorrida após agressão física em Anastácio

atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 697,77

