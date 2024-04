Presídio de Aquidauana passa por "pente fino" em operação

Divulgação

O Estabelecimento Penal de Aquidauana passou por um verdadeiro "pente fino" nesta sexta-feira (26), durante a 4ª Fase da Operação Mute, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais). A ação acontece simultaneamente em todo o país com o objetivo de identificar e retirar celulares como forma de combater a comunicação ilícita dentro de unidades penais.

Conforme divulgado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), a 4ª Fase Mute é realizada em Mato Grosso do Sul desde a última segunda-feira (22) e encerra hoje as inspeções, que são um complemento ao trabalho constante que já é realizado pela Polícia Penal no estado. Também foram vistoriados durante esta semana o Estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, a Penitenciária Estadual de Dourados e o Presídio de Trânsito.



A ação é coordenada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e sua Gisp (Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário).



No presídio de Aquidauana, o pente-fino teve início por volta das 8h e é realizado por policiais penais da unidade, com suporte da Gisp.



O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, reforça que, além da integração com essa operação nacional, a instituição tem realizado constantemente inspeções para este sentido, bem como implantação de tecnologia na revista de visitantes e monitoração constante para coibir e punir casos de corrupção.



Como parte das ações da Mute, serão instalados telamentos sobre os pavilhões das principais unidades prisionais do estado que ainda não possuem. O objetivo é coibir arremessos e lançamentos com drones, sendo este o principal meio de entrada de ilícitos no sistema prisional do estado.



Os resultados das inspeções serão divulgados pela Senappen ao término da operação em todo o país. A Operação Mute recebeu esse nome em referência à palavra “mudo” em inglês, refletindo a intenção de silenciar a comunicação externa dos internos, focalizando especialmente na apreensão de dispositivos de comunicação proibidos, como telefones celulares.