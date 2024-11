Preso é flagrado com droga durante revista em presídio de Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um preso do regime semiaberto foi flagrado com droga durante uma revista realizada na quinta-feira (31), no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Aquidauana.



De acordo com a Polícia Penal, a ocorrência foi registrada por volta das 19h26, quando agentes de segurança realizavam uma inspeção no corredor lateral destinado à revista dos internos.



Uma equipe realizou a abordagem de um preso de 29 anos. Durante a inspeção, foi encontrada uma porção de substância branca, semelhante à cocaína, escondida em suas partes íntimas. A substância é considerada de uso proibido dentro das unidades prisionais, conforme o Regimento Interno Básico.



Em entrevista, o preso admitiu que a droga pertencia a ele. A equipe policial, levando em consideração o modo como o material estava embalado e as características da substância, deu voz de prisão ao interno, classificando o caso como tráfico de drogas.



O interno foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais cabíveis, juntamente com o entorpecente apreendido.



A prisão reforça o trabalho contínuo das autoridades na fiscalização e segurança dentro dos presídios da região, prevenindo a entrada de materiais ilícitos e garantindo a ordem nas unidades penais.