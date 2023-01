Previsão aponta chuva intensa para virada de ano em Aquidauana

Alerta de chuva / Saul Schramm

Aquidauana e mais 22 cidades de Mato Grosso do Sul deverão terminar o ano com chuva, pelo menos é o que aponta análise do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o boletim, são esperados acumulado de chuva de até 100 milímetros e ventania que pode atingir 100 quilômetros por hora.

O alerta meteorológico de chuvas intensas é válido até às 10 horas do dia 1° de janeiro, e inclui outros quatro estados.

Além de Aquidauana, estão na lista de chuvas intensas as seguintes cidades: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Três Lagoas, Pedro Gomes e Sonora.

Devido à condição climática, podem ocorrer alagamentos e quedas de árvores e raios. A recomendação é para que moradores não se abriguem ou estacionem embaixo de placas metálicas e árvores, e não utilizem aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Equipes da Defesa Civil podem ser acionadas por meio do telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.