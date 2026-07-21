Previsão aponta instabilidade e alerta para temporais em Aquidauana

Após dias de tempo firme, Climatempo prevê virada de tempo na região pantaneira
Depois de dias de tempo firme e temperaturas mais elevadas, a previsão indica mudança nas condições do tempo de Aquidauana e região nesta quarta-feira (22). Segundo o Climatempo, o dia será marcado por aumento da nebulosidade, pancadas de chuva à tarde e possibilidade de temporal durante a noite.
A temperatura deve variar entre 20°C e 30°C, com sensação térmica de até 25°C. A previsão aponta acumulado de 18,1 milímetros de chuva e 75% de probabilidade de precipitação ao longo do dia.
O sol ainda aparece entre muitas nuvens em determinados períodos, mas, no decorrer da quarta-feira, o tempo fica instável, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. À noite, a previsão é de chuva mais intensa, com possibilidade de temporal.
A umidade relativa do ar pode chegar a 99%, enquanto os ventos sopram de norte-noroeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora.
Há alta probabilidade de formação de arco-íris, caso ocorram aberturas de sol entre as áreas de chuva.
A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção, principalmente durante a noite, quando há previsão de maior intensidade das chuvas e possibilidade de descargas elétricas.
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