Previsão aponta máxima de até 30 ºC para Aquidauana

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

O tempo deve ficar instável a partir deste domingo em Mato Grosso do Sul, conforme aponta a meteorologia. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê avanço de cavados e intenso fluxo de calor e umidade, favorecendo a formação destas instabilidades atmosféricas, principalmente na região sul do Estado.

Conforme o Cemtec, Aquidauana tem previsão mínima de 24 ºC e máxima de 30 ºC. Outras máximas previstas para este domingo são de 28ºC em Ponta Porã, 30ºC em Dourados, 31ºC em Porto Murtinho e Corumbá, 32ºC em Três Lagoas e 33ºC em Coxim.

A meteorologia indica queda acentuada de temperatura nos próximos dias, com mínima prevista de 11ºC em Paranhos na quarta-feira. Ponta Porã e Iguatemi têm mínima de 12ºC. Eldorado, Naviraí e Mundo Novo podem ter frio de 13ºC. Em Dourados a mínima pode chegar aos 14ºC, assim como em Itaquiraí.