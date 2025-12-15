Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 23:02

Aquidauana

Previsão de chuva em Aquidauana nesta terça-feira

Meteorologistas alertam para tempestades em diversos estados do país

Redação

Publicado em 15/12/2025 às 21:30

Atualizado em 15/12/2025 às 22:16

Após o forte temporal que atingiu a cidade e região na última sexta-feira (12), deixando prejuízos e transtornos para alguns moradores e comerciantes, a previsão do tempo indica que o clima segue instável em Aquidauana. Para terça-feira (16/12), meteorologistas do Climatempo apontam a possibilidade de acúmulo de chuva próximo a 40 mm ao longo do dia, com chuva forte pela manhã e pancadas que podem persistir até o período noturno de acordo com o site Climatempo.

Segundo os modelos climáticos, a terça terá períodos com chuva significativa e também momentos de céu nublado, com temperaturas variando em torno de 24 °C a 27°C. A probabilidade de chuva está alta, refletindo a chegada de um sistema instável que favorece precipitações em grande parte do dia.

Na sexta-feira passada (12), Aquidauana e municípios vizinhos foram surpreendidos por um temporal, que provocou alagamentos, queda de árvores e danos em vias públicas e propriedades, segundo relatos de moradores e autoridades locais.

