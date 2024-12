Previsão do tempo indica fim de semana quente e chuvoso em Aquidauana

Chuva em bairros da cidade / O Pantaneiro

O final de semana em Aquidauana será marcado por altas temperaturas e pancadas de chuva, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Sábado (7)



O sábado começa com temperaturas elevadas, variando entre 23°C e 35°C. O clima deve permanecer abafado ao longo do dia, com o céu encoberto por muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã, tarde e noite.



Domingo (8)



A previsão para o domingo segue semelhante à do sábado, com mínima de 23°C e máxima de 35°C. O céu continuará nublado, e o dia será marcado por pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.



Cuidados com o clima



Diante da combinação de calor intenso e chuvas, recomenda-se que a população tome alguns cuidados, como evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, manter-se hidratado e redobrar a atenção em áreas de risco de alagamentos ou quedas de árvores durante as tempestades.



A previsão destaca o típico clima instável da região nesta época do ano, onde o calor e as chuvas se alternam rapidamente.