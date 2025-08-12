Previsão do tempo indica máxima de 38ºC nos dias de Expoaqui

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A Expoaqui 2025, que acontece de 14 a 17 de agosto em Aquidauana, em comemoração aos 133 anos da cidade, terá máxima de 38ºC, mas há alerta para baixa umidade do ar nos próximos dias.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na quinta-feira o dia amanhece fresco, com 13ºC, mas a máxima sobe para 33ºC.

Já na sexta-feira, a máxima prevista para a cidade é de 35ºC.

No sábado, dia 16, o dia amanhece com 16ºC e chega aos 38ºC com muito sol e sem possibilidade de chuvas.

A mesma previsão de mantém para o domingo, quando encerra a exposição.

