Previsão é de sol e temperatura de 40°C em Aquidauana

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica sol e variação de nebulosidade neste sábado (21). As temperaturas serão altas e em Aquidauana o calor promete atingir a máxima de 40°C.

Além disso, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas devido ao aquecimento diurno que atinge o Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os termômetros em Campo Grande iniciam aos 25°C e podem atingir 34°C ao longo do dia. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã tem mínima de 22°C e máxima de 32°C. No Conesul, Iguatemi apresenta variação entre 22°C e 35°C. No Leste do Estado, Anaurilândia amanhece com 23°C e atinge 34°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 37°C, já Paranaíba inicia aos 25°C e chega aos 36°C. No Pantanal, as temperaturas iniciam aos 28°C em Corumbá e atingem 41°C ao longo do dia.

As temperaturas mais altas do dia devem ser registradas em duas regiões do Estado: Sudoeste e Norte. Porto Murtinho tem mínima de 26°C, enquanto Coxim registra 28°C pela manhã. Nos dois municípios, a máxima prevista pode atingir até 42°C.