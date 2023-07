Previsão é de tempo frio e seco para este sábado em Mato Grosso do Sul

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

A previsão do tempo para este sábado, 15, é de temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul e, no período da tarde, baixa umidade do ar.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 45%. Por isso, é recomendável beber bastante líquido.

Em Aquidauana a previsão é de mínima de 12ºC e máxima de 24 ºC.

Iguatemi deve ter uma das menores temperaturas do dia, com mínima de 6ºC. Ponta Porã, Dourados e Três Lagoas têm 7ºC de mínima prevista.

Há risco de geada de intensidade fraca a moderada para a região Sul do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcam de 11ºC a 23ºC.