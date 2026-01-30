Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

O Pantaneiro

A sexta-feira (30) deve ser marcada por calor e instabilidade em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 22°C na mínima e 35°C na máxima ao longo do dia.



De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, especialmente nos períodos da tarde e da noite.



A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, principalmente durante as áreas de instabilidade, que podem provocar chuva intensa em curto intervalo de tempo.

