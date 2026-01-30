Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

As temperaturas variam entre 22°C na mínima e 35°C na máxima ao longo do dia
O Pantaneiro
A sexta-feira (30) deve ser marcada por calor e instabilidade em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 22°C na mínima e 35°C na máxima ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, especialmente nos períodos da tarde e da noite.
A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, principalmente durante as áreas de instabilidade, que podem provocar chuva intensa em curto intervalo de tempo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bombeiros
Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade
Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva
Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio
Sorte
Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube
Educação
Acesso é feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS