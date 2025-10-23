Previsão indica calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana nesta quinta-feira

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (23), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta mínima de 21ºC e máxima de 37ºC.



O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município.



As temperaturas elevadas continuam predominando na região, com variação entre manhãs mais amenas e tardes quentes típicas do período de transição para o verão.

