Previsão indica possibilidades de chuva em Aquidauana

Chuva é prevista / João Éric/ O Pantaneiro

O fim de semana que antecede o Réveillon chega com previsão de tempo instável, com sol e aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Aquidauana a previsão é de possibilidade de chuvas. A temperatura máxima para este sábado, 30, é de 36ºC.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade.

Além disso, o avanço de uma frente fria, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Três Lagoas pode registrar máxima de 37ºC neste sábado (30), enquanto para Dourados, Ponta Porã e Iguatemi a mínima estimada é de 22ºC. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 23ºC a 31ºC.