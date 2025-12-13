Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:14

Previsão indica mais chuva para Aquidauana nos próximos dias

Até o momento foram contabilizados 82mm de chuva na região

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 05:19

Atualizado em 13/12/2025 às 07:28

Aquidauana (MS) segue em alerta para a continuidade das chuvas nos próximos dias. Após o forte temporal registrado na noite de sexta-feira (12), quando 82 milímetros de chuva já foram contabilizados até o momento, a previsão meteorológica indica que o município poderá enfrentar ainda fortes chuvas, mantendo o risco de alagamentos e transtornos à população.

De acordo com a previsão metereológica, as chuvas devem ocorrer de forma intermitente, com períodos de intensidade moderada a forte. O solo permanece encharcado, o que aumenta a possibilidade de alagamentos em ruas, transbordamento de córregos e prejuízos adicionais para moradores e comerciantes, especialmente em áreas mais vulneráveis da cidade.

A Defesa Civil e os órgãos municipais acompanham a situação e reforçam o alerta para que a população evite transitar por áreas alagadas, não tente atravessar ruas ou pontes cobertas por água e fique atenta a sinais de risco, como rachaduras em imóveis ou elevação rápida do nível da água.

Comerciantes e moradores ainda contabilizam os danos causados pelas últimas chuvas. A recomendação é que todos acompanhem os avisos meteorológicos e mantenham cuidados redobrados nos próximos dias, já que novos volumes de chuva podem agravar os problemas já registrados em Aquidauana.

