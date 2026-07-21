Previsão indica terça-feira de sol e máxima de 32°C em Aquidauana

Previsão indica predomínio de sol em Aquidauana e região / O Pantaneiro

A terça-feira (21) deve ser de tempo estável em Aquidauana e região. Conforme previsão do Climatempo, o dia será marcado por sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva, mantendo as condições favoráveis para atividades ao ar livre.

As temperaturas variam entre 22°C nas primeiras horas da manhã e 32°C durante a tarde. A sensação térmica pode alcançar 28°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila em torno de 72%, exigindo atenção com a hidratação, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

O sol nasceu às 06h18 e se põe às 17h21. Os ventos sopram de norte/nordeste, com velocidade média de 10 quilômetros por hora.

A fase da Lua é crescente. Não há probabilidade de formação de arco-íris, já que não há previsão de chuva.

