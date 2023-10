Previsão para esta quarta-feira é de sol e temperaturas altas em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (18) indica temperaturas elevadas, em algumas regiões atingindo os 40ºC. Além disso, existe a possibilidade de pancadas de chuvas para a região pantaneira.

Aliado às altas temperaturas, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de 37°C. Em Aquidauana e Anastácio, os termômetros marcam 25°C inicialmente e sobem até os 38ºC. No Sul-Fronteira, Ponta Porã registra mínima de 23°C e máxima de 30°C, enquanto Iguatemi, no Cone-sul, tem 24°C pela manhã e 36ºC pela tarde.