Prevista para conclusão em 2024, obras para asfalto na Vila Pinheiro continuam

Continuam intensamente as obras de pavimentação asfáltica e drenagem na Vila Pinheiro, em Aquidauana. A Prefeitura Municipal informou nesta quarta-feira (28) que os trabalhos seguem o mais rápido possível.

As obras somam investimento de R$ 13.546.626.09, nesta primeira fase, os recursos oriundos da prefeitura e Governo Federal. O lançamento da obra aconteceu em novembro, com a presença de Prefeito Odilon Ribeiro informou que mais de 200 ruas em duas vilas serão asfaltadas.

"Consegui organizar a prefeitura com ajuda dos meus secretários. Em 2017, a dificuldade para pagar um salário era imensa. Mas, com muita calma, trabalho e dedicação e apoio do povo de Aquidauana conseguimos alavancar a prefeitura", disse o prefeito durante seu discurso.