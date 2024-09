Primavera começa, mas calor não dá trégua para Aquidauana

Meteorologia prevê chuva em Aquidauana

Aquidauana enfrentará mais um dia de clima típico de primavera, com altas temperaturas e baixa umidade. A previsão indica que os termômetros podem chegar a 38°C nas horas mais quentes, com mínimas em torno de 22°C no início da manhã. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas para o dia.

A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, chegando a 20%, o que requer cuidados especiais com a saúde, como a hidratação constante e a permanência em ambientes mais frescos durante as horas de pico de calor.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para o risco de desconforto causado pelo calor intenso e baixa umidade, reforçando a importância de evitar exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h.

Esse clima seco e quente deve persistir ao longo dos próximos dias, aumentando a necessidade de cuidados com a saúde e a atenção redobrada às condições climáticas adversas.