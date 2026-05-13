Primeira safra de urucum no Assentamento Indaiá de Aquidauana alcança 680 quilos

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Assentamento Indaiá, em Aquidauana, vive um momento histórico com a primeira colheita de urucum, cultura inovadora que já começa a transformar a realidade de famílias da agricultura familiar. A iniciativa reúne 22 famílias e nasceu da parceria entre produtores rurais, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, e a AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), com apoio técnico, orientação de mercado e incentivo à produção.

Mesmo sendo uma experiência recente, a primeira colheita já alcançou 680 quilos, o que demonstra o grande potencial do urucum para o desenvolvimento econômico do assentamento. Na terça-feira (12), a Administração Municipal, a AGRAER e a empresa compradora acompanharam a colheita no Indaiá, vivenciando de perto os resultados do trabalho coletivo.

Além de gerar renda, o projeto fortalece a diversificação no campo, cria novas oportunidades para os pequenos produtores e incentiva a permanência das famílias e dos jovens na zona rural. O urucum é uma planta utilizada na produção de corante natural para as indústrias alimentícia, cosmética e têxtil, com mercado crescente e demanda garantida.

A Prefeitura de Aquidauana celebrou o resultado da primeira safra e destacou que a experiência no Assentamento Indaiá poderá servir de modelo para outras comunidades rurais do município, ampliando as opções de cultivo e fortalecendo a agricultura familiar na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!