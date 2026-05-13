Primeira safra de urucum no Assentamento Indaiá de Aquidauana alcança 680 quilos

Colheita aponta potencial produtivo para agricultura familiar em Aquidauana
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Assentamento Indaiá, em Aquidauana, vive um momento histórico com a primeira colheita de urucum, cultura inovadora que já começa a transformar a realidade de famílias da agricultura familiar. A iniciativa reúne 22 famílias e nasceu da parceria entre produtores rurais, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, e a AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), com apoio técnico, orientação de mercado e incentivo à produção.
Mesmo sendo uma experiência recente, a primeira colheita já alcançou 680 quilos, o que demonstra o grande potencial do urucum para o desenvolvimento econômico do assentamento. Na terça-feira (12), a Administração Municipal, a AGRAER e a empresa compradora acompanharam a colheita no Indaiá, vivenciando de perto os resultados do trabalho coletivo.
Além de gerar renda, o projeto fortalece a diversificação no campo, cria novas oportunidades para os pequenos produtores e incentiva a permanência das famílias e dos jovens na zona rural. O urucum é uma planta utilizada na produção de corante natural para as indústrias alimentícia, cosmética e têxtil, com mercado crescente e demanda garantida.
A Prefeitura de Aquidauana celebrou o resultado da primeira safra e destacou que a experiência no Assentamento Indaiá poderá servir de modelo para outras comunidades rurais do município, ampliando as opções de cultivo e fortalecendo a agricultura familiar na região.
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