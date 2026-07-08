Primeiro leilão do Pantanal Tech movimenta mais de R$ 5 milhões em negócios

O Pantaneiro

Pela primeira vez desde sua primeira edição, o Pantanal Tech abriu espaço para a realização de um leilão de animais. A iniciativa, promovida em parceria com a Marca P Remates, entrou para a história do evento não apenas pelo caráter inédito, mas também pelo expressivo resultado financeiro: mais de R$ 5 milhões em negócios realizados, consolidando o potencial da pecuária pantaneira dentro de um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e produção sustentável de Mato Grosso do Sul.

O leilão foi realizado em formato híbrido, reunindo compradores de forma presencial e virtual. Ao todo, foram ofertados 12 lotes presenciais e outros 20 lotes filmados, reunindo animais de criadores reconhecidos pela qualidade genética de seus rebanhos.

Para o proprietário da Marca P RematesPaulo Ricardo Chedid, a participação no Pantanal Tech representa a concretização de uma parceria construída desde a edição anterior do evento.

"Desde o ano passado estávamos tentando fazer essa parceria e, graças a Deus, neste ano deu certo. Quando o professor Henrique nos convidou, aceitamos prontamente. Trouxemos animais dos principais criadores da região e o resultado foi um sucesso absoluto, com excelente público e grandes negócios", afirmou.

Empresa genuinamente sul-mato-grossense, a Marca P Remates nasceu em Aquidauana e, ao longo de nove anos de atuação, tornou-se uma das principais leiloeiras especializadas na pecuária pantaneira.

O crescimento da empresa acompanha a expansão da atividade pecuária na região. O que começou com um leilão mensal hoje conta com uma agenda de cerca de 15 eventos por mês, atendendo municípios como Aquidauana, Anastácio, Jardim, Bela Vista, Corumbá e, mais recentemente, Coxim.

Segundo Paulo Ricardo Chedid, a atuação da empresa também preserva características tradicionais da pecuária do Pantanal. Em algumas operações, os animais são transportados por embarcações pelos rios São Lourenço e Paraguai até o desembarque em Corumbá, evidenciando a logística peculiar da região.

Além de ampliar a programação do Pantanal Tech, o leilão demonstrou o potencial do evento como ambiente de geração de negócios. A comercialização superior a R$ 5 milhões reforça a força da genética produzida no Pantanal e evidencia a importância da integração entre ciência, tecnologia, inovação e mercado para impulsionar o desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense.

A estreia da Marca P Remates no Pantanal Tech deixa um legado importante para as próximas edições do evento, consolidando o leilão como uma vitrine para a pecuária regional e um espaço estratégico para a geração de oportunidades e novos investimentos no setor.