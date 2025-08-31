Acessibilidade

31 de Agosto de 2025 • 17:07

Primeiros dez dias de setembro em Aquidauana serão de tempo seco e altas temperaturas

Sem previsão de chuva, incidência de queimadas na região deve ser ainda maior

Redação

Publicado em 31/08/2025 às 15:42

Atualizado em 31/08/2025 às 15:46

O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um início de setembro marcado por calor intenso e tempo seco. De acordo com as previsões meteorológicas, os primeiros dez dias do mês serão de altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ausência total de chuvas.

As máximas podem ultrapassar os 38°C em alguns dias, enquanto a umidade deve atingir níveis críticos, abaixo dos 20% — patamar considerado de alerta pelas autoridades de saúde. Esse cenário reforça a necessidade de atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a exposição prolongada ao sol.

Alerta para a saúde

Médicos recomendam que a população evite atividades físicas nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h, além de manter o corpo hidratado com o consumo regular de água. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias merecem atenção especial, pois são mais vulneráveis aos efeitos do tempo seco.

Também é importante manter os ambientes arejados e, se possível, utilizar umidificadores de ar ou toalhas molhadas dentro de casa para minimizar os impactos da baixa umidade.

Risco de queimadas aumenta

O tempo seco e a vegetação ressecada também elevam o risco de queimadas urbanas e rurais. As autoridades locais reforçam o pedido para que a população evite qualquer tipo de queimada, já que além do impacto ambiental, a fumaça agrava problemas respiratórios.

Sem previsão de chuva para os próximos dias, a orientação é que os moradores se preparem para enfrentar essa onda de calor com responsabilidade e cuidados básicos de saúde e segurança.

