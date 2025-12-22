PrimePub celebrou 9 anos com programação especial

Grandes shows marcaram o final de semana na casa referência em entretenimento na região
A PrimePub celebrou nove anos de história neste final de semana e preparou uma programação especial que comemorou a data, reunindo atrações musicais e benefícios ao público.
Na sexta-feira (19), a casa recebeu os shows de Thiago Falcão, Renan & Romário e Gragrefe Meu Rey. Ao longo da noite, o houve sorteios de vouchers no valor de R$ 50 reais.
A comemoração seguiu no sábado (20), com apresentações de Lukão do Piseiro, Koisa Bamba, além do DJ MW e da Pantera Cor de Rosa.
Com quase uma década de atuação, a PrimePub se consolidou como referência em entretenimento, sendo palco de grandes shows e encontros marcantes.
A programação de aniversário reforça a proposta da casa de oferecer música, lazer e experiências ao público da região.
Festa
A programação foi marcada por atividades que transcenderam o caráter festivo, trazendo reflexões profundas
Saúde
O trabalho mostra resultados, e pelo segundo ano consecutivo, o número de casos de dengue diminuiu no Estado
Melhorias
Os dois empreendimentos já apresentavam mais de 90% de execução física, mas estavam paralisados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS