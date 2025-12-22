Acessibilidade

22 de Dezembro de 2025

Aquidauana

PrimePub celebrou 9 anos com programação especial

Grandes shows marcaram o final de semana na casa referência em entretenimento na região

Redação

Publicado em 22/12/2025 às 10:36

Atualizado em 22/12/2025 às 10:44

A PrimePub celebrou nove anos de história neste final de semana e preparou uma programação especial que comemorou a data, reunindo atrações musicais e benefícios ao público.

Na sexta-feira (19), a casa recebeu os shows de Thiago Falcão, Renan & Romário e Gragrefe Meu Rey. Ao longo da noite, o houve sorteios de vouchers no valor de R$ 50 reais.

A comemoração seguiu no sábado (20), com apresentações de Lukão do Piseiro, Koisa Bamba, além do DJ MW e da Pantera Cor de Rosa.

Com quase uma década de atuação, a PrimePub se consolidou como referência em entretenimento, sendo palco de grandes shows e encontros marcantes.

A programação de aniversário reforça a proposta da casa de oferecer música, lazer e experiências ao público da região.


