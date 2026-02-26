Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 18:35

Susto

Princípio de incêndio em bistrô mobiliza Bombeiros e PM em Aquidauana

Clientes e funcionários controlaram as chamas com extintor antes da chegada das equipes de resgate

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 17:03

O rápido atendimento e a ação dos funcionários com o uso correto do extintor foram fundamentais para evitar que as chamas se alastrassem / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 15h, militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionados para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um bistrô localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, esquina com a Rua José Bonifácio, no centro da cidade.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o fogo teve início na fiação elétrica e atingiu parte do forro do estabelecimento. No momento do incidente, o bistrô estava com clientes e funcionários presentes, que agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas utilizando extintores de incêndio disponíveis no local antes da chegada dos bombeiros.

A guarnição realizou a vistoria completa no estabelecimento, verificando pontos de calor residual e descartando a possibilidade de novos focos de incêndio. A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando apoio à ocorrência e auxiliando na orientação dos curiosos que se aglomeraram nas proximidades.

Não houve registro de feridos. O rápido atendimento e a ação dos funcionários com o uso correto do extintor foram fundamentais para evitar que as chamas se alastrassem e causassem danos maiores ao estabelecimento comercial.

