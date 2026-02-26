Princípio de incêndio em bistrô mobiliza Bombeiros e PM em Aquidauana

O rápido atendimento e a ação dos funcionários com o uso correto do extintor foram fundamentais para evitar que as chamas se alastrassem / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 15h, militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionados para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um bistrô localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, esquina com a Rua José Bonifácio, no centro da cidade.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o fogo teve início na fiação elétrica e atingiu parte do forro do estabelecimento. No momento do incidente, o bistrô estava com clientes e funcionários presentes, que agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas utilizando extintores de incêndio disponíveis no local antes da chegada dos bombeiros.

A guarnição realizou a vistoria completa no estabelecimento, verificando pontos de calor residual e descartando a possibilidade de novos focos de incêndio. A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando apoio à ocorrência e auxiliando na orientação dos curiosos que se aglomeraram nas proximidades.

Não houve registro de feridos. O rápido atendimento e a ação dos funcionários com o uso correto do extintor foram fundamentais para evitar que as chamas se alastrassem e causassem danos maiores ao estabelecimento comercial.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!