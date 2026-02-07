Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026 • 14:11

Perigo

Princípio de incêndio em restaurante mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Curto-circuito em ventilador quase colocou em chamas estabelecimento do Bairro Guanandy

Redação

Publicado em 07/02/2026 às 09:51

Atualizado em 07/02/2026 às 09:58

O Pantaneiro / João Eric

Na manhã deste sábado (07), por volta das 7h51, um princípio de incêndio em um restaurante localizado na esquina da Rua Francisco de Castro com a Marechal Mallet mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar dos municípios de Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o incêndio teve início após um curto-circuito em um dos ventiladores do estabelecimento. As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se propagasse para outras áreas do imóvel.

Não houve registro de vítimas. Após a contenção do incidente, as equipes realizaram uma vistoria no local para verificar as condições de segurança e orientaram o proprietário do restaurante quanto às medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar novos incidentes.

A ação rápida dos bombeiros foi fundamental para minimizar os danos e garantir a segurança de funcionários, moradores e comerciantes da região.

