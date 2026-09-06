Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (5), em Aquidauana.

A ocorrência foi registrada na Rua Quintino Bocaiúva, nas proximidades do bairro Serraria. Os bombeiros foram acionados para atender à situação e realizar os procedimentos necessários para evitar que as chamas se propagassem.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre as causas do princípio de incêndio, nem sobre possíveis danos materiais ou pessoas afetadas.