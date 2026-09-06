Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Caso aconteceu na tarde deste sábado (5) no Bairro Serraria
Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (5), em Aquidauana.
A ocorrência foi registrada na Rua Quintino Bocaiúva, nas proximidades do bairro Serraria. Os bombeiros foram acionados para atender à situação e realizar os procedimentos necessários para evitar que as chamas se propagassem.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre as causas do princípio de incêndio, nem sobre possíveis danos materiais ou pessoas afetadas.
Trânsito
Estrutura entre Aquidauana e Anastácio estará fechada durante parte da tarde; serão trocadas as placas de sinalização no local
Luto
Conselho do Povo Terena destacou seu legado de sabedoria, resistência e pertencimento; ela tinha 68 anos
Encontro em Roma
Dom Pedro Cesário Palma participou de encontro com pontífice em Roma; ocasião foi celebrada pela Diocese de Jardim como momento de comunhão e fraternidade
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS