Problema mecânico em caminhonete gera congestionamento na Ponte Nova

Equipe de O Pantaneiro acompanha a situação no local; motoristas são orientados a utilizar rotas alternativas
Indicente afetou o fluxo de veículos justamente em horário de grande movimentação / Reprodução
Motoristas que precisaram atravessar a Ponte Nova na tarde desta segunda-feira (22) enfrentam transtornos após uma caminhonete apresentar problema mecânico e ficar parada sobre a estrutura que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio.
Segundo as informações preliminares apuradas pela equipe de O Pantaneiro, uma das rodas teria se desprendido enquanto o veículo trafegava pela ponte sentido Anastácio-Aquidauana, provocando a interrupção parcial do trânsito e gerando longas filas nos dois sentidos.
Imagens registradas no local mostram o veículo parado sobre a pista enquanto pessoas tentavam resolver a situação. O incidente ocorreu em um dos principais acessos entre as duas cidades, afetando o fluxo de veículos justamente em horário de grande movimentação.
O trânsito está funcionando em meia pista, no sentido pare e siga. A recomendação para os condutores é utilizar rotas alternativas até que a situação seja normalizada. As opções mais indicadas são a Ponte Velha, para veículos leves, e a Ponte Boiadeira, para veículos pesados, que seguem liberadas para o tráfego.
A equipe de O Pantaneiro está no local acompanhando a ocorrência e produzindo uma reportagem em vídeo com mais detalhes sobre o caso, que será publicada em breve no site e nas redes sociais.
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