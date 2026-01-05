Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 17:35

Ainda dá tempo

Processo seletivo do magistério recebe inscrições até o dia 11

Ao todo, o certame abrange 17 cargos, com vagas para professores

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 14:47

O processo seletivo será composto por prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de análise de títulos / Arquivo/Agência Brasil

Termina no dia 11 de janeiro, o prazo para inscrição no Processo Seletivo nº 001/2025 da Prefeitura de Aquidauana, destinado à formação de cadastro reserva para contratações temporárias na Rede Municipal de Ensino ao longo de 2026. O edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e contempla oportunidades nas áreas do magistério e administrativa.

Ao todo, o certame abrange 17 cargos, com vagas para professores de diversas disciplinas e etapas da educação básica, além de funções administrativas essenciais ao funcionamento das unidades escolares. As contratações ocorrerão conforme a necessidade da rede municipal, e o cadastro terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.

Na área do magistério, o processo seletivo contempla vagas para professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Arte, Educação Física, Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de docentes de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa nos anos finais. Há ainda a função de Coordenador Pedagógico, exclusiva para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino.

Já na área administrativa, as oportunidades são para os cargos de agente administrativo, assistente pedagógico da Educação Infantil, auxiliar de serviços gerais, inspetor de alunos, merendeira, monitor de transporte escolar e motorista de transporte escolar, com cargas horárias de 30 ou 40 horas semanais e exigências que variam do 5º ano do ensino fundamental ao ensino médio completo, além de habilitação específica para motoristas.

O processo seletivo será composto por prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de análise de títulos. A prova será aplicada exclusivamente em Aquidauana, e todas as etapas, resultados e convocações serão divulgados por meio de editais no Diário Oficial do Município.

O edital completo, com todas as regras, requisitos e orientações, está disponível no DOEM de 30 de dezembro e pode ser consultado no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.

